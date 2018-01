Promotor oferece denúncia contra nove acusados de participar da morte de Eliza O Ministério Público de Minas apresentou ontem à Justiça de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, denúncia contra os nove acusados de envolvimento no sequestro e morte de Eliza Samudio, de 25 anos, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes. O promotor Gustavo Fantini não informou quais crimes atribuiu a cada um deles. A juíza Mariza Fabiane Lopes, do Tribunal do Júri do Fórum de Contagem, vai decidir se acata ou não a denúncia do Ministério Público.