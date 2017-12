Promotor Igor é transferido para presídio em São Paulo

O ex-promotor Igor Ferreira da Silva, de 44 anos, acusado de ter matado a tiros a mulher, Patrícia Aggio Longo, em 1998, foi transferido no começo da tarde desta terça-feira, 20, do 40º Distrito Policial de São Paulo, na Vila Santa Maria, zona norte de São Paulo.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele deve seguir para a Penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba. O ex-promotor foi preso segunda-feira na Rua Dentista Barreto, no bairro da Vila Carrão, zona leste da capital paulista, após uma denúncia anônima.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Condenado em abril de 2001, o ex-promotor ainda se diz inocente na segunda-feira. Afirmou ao delegado Nelson Silveira Guimarães, titular da 5ª Delegacia Seccional (zona leste), crer em Deus. Tentará provar a inocência, mas, se não conseguir, vai cumprir a pena. "É o meu destino", teria concluído.