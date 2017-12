Promotor de eventos é baleado na cabeça no Morumbi

O promotor de eventos Ted Jonathan Cifuentes Fernandez, 31 anos, foi baleado, na cabeça, na noite desta quinta-feira, 25, em frente ao prédio onde mora, na Rua Diogo de Pereira, no Morumbi, zona sul de São Paulo.

Ocupando uma picape Ford Ranger branca, a vítima bateu contra uma árvore ao ser fechada por uma picape Montana preta, da qual saíram dois homens. A dupla então atirou e na sequencia fugiu, segundo a PM, em direção à Favela da Paz.

Ted está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz. Como nada foi roubado de Fernandez, o caso foi registrado no 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi, como tentativa de homicídio.