Promotor de bailes funk é morto na zona sul de SP

SÃO PAULO - O promotor de bailes funk André H. Fujimoto, de 26 anos, muito conhecido por adeptos a esse estilo de música, no Parque Arariba, onde morava, na zona sul de São Paulo, foi morto a tiros, por volta das 22 horas de sexta-feira, 25, no momento em que participava de um evento numa quadra de esportes localizada na Rua Maria José Conceição, na Vila Andrade, bairro vizinho.

Testemunhas afirmam que desconhecidos, um deles usando uma touca ninja, entraram na quadra, dominaram o rapaz e o arrastaram até a porta, onde ele foi executado. O irmão da vítima também estava no local, segundo a polícia. Após atirarem contra André, os criminosos, que nada levaram, nem mesmo um Peugeot cupê cinza estacionado na rua, fugiram em um Fiat Pálio cinza. Foram oito disparos de pistola calibre 380 contra o rosto do jovem, que morreu no local.

O caso foi registrado no 37º Distrito Policial, do Campo Limpo. Policiais militares da 5ª Companhia do 37º Batalhão estiveram no local, conversaram com algumas testemunhas, mas não se sabe ainda o que teria motivado o crime. Acredita-se em alguma desavença anterior, pois, na noite de ontem, segundo algumas pessoas que lá estavam, a vítima não teria discutido com ninguém.