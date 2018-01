Promoções de vinhos deixam o inverno mais saboroso

"Vinhos de até R$ 50, que são bebidas novas, não devem ter safra anterior a 2007, por exemplo", diz Mariano Gomide de Faria, sócio da Estação do Vinho, site especializado que faz a ponte entre importadores e consumidores, e que entrega em casa. "A bebida pode ter passado do tempo. Só vinhos mais elaborados, que custam acima de R$ 90, em média, podem ser armazenados mais tempo."

Ofertas. A Estação do Vinho tem algumas promoções. Na compra de seis garrafas de Quinta do Alqueve Touriga Nacional, o preço da unidade cai de R$ 142 para R$ 71.

No Empório La Rioja, com lojas em São Paulo e em Campos de Jordão, no interior do Estado, o destaque são as promoções de vinhos argentinos e chilenos. No primeiro grupo, Yauquén, Malbec e Cabernet Sauvignon, de R$ 34,90 por R$ 28,90, e o Lagarde, de R$ 42,90 por R$ 37,90. Entre os chilenos, Viu Manent Estate Collection Reserva, de R$ 34,90 por R$ 29,90, e o Echeverría, de R$ 34,90 por R$ 29,90.

Vale também conferir a Expand, que dá taças de cristal na compra de alguns tipos de vinho.