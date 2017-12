Promessas ganham chance em amistoso

O São Paulo venceu ontem o Pão de Açúcar por 4 a 2, em amistoso no CT da Barra Funda, com gols de Jorge Wagner, Fernandão e dois de Dagoberto. No terceiro amistoso desta intertemporada (já havia vencido São Bernardo e Red Bull), o técnico Ricardo Gomes aproveitou para testar atletas da categoria de base. Ganharam chance o meia Sérgio Mota e o volante Casemiro, capitão são-paulino na última Copa São Paulo de Futebol Júnior.