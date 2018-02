Promessas do Estado ainda não foram nem licitadas

As mais esperadas são as novas alças de ligação entre as Avenidas Jacu-Pêssego e José Pinheiro Borges, a extensão da Radial Leste.

Estão previstas ainda a criação de duas novas avenidas: uma de ligação Norte-Sul no trecho entre as Avenidas Itaquera e José Pinheiro Borges, com transposições em desnível sobre as linhas de metrô e CPTM, e outra de articulação da nova Norte-Sul com a Avenida Miguel Inácio Curi, junto à adutora da Sabesp.

As modificações devem facilitar o acesso à arena e ampliar a infraestrutura da região, que receberá ainda novas escolas técnicas, fórum, laboratórios para a área de tecnologia da informação, centro de convenções e bases da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Dersa, responsável pela execução das obras, o início dos trabalhos deve ocorrer ainda neste mês. A previsão agora é entregar o pacote em janeiro de 2014. O investimento estadual será de R$ 345,9 milhões. / A.F.