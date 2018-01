Promessas de novas casas causam desconfianças No Morro dos Prazeres, onde pelo menos 30 pessoas morreram por causa dos deslizamentos, moradores desconfiam das promessas de novas casas. Segundo o prefeito Eduardo Paes, mil famílias serão reassentadas num condomínio que será construído no terreno do antigo Complexo Penitenciário da Frei Caneca, no Centro. "Até agora, ninguém veio nos comunicar como e para onde nós iremos", disse o economista Nestor Bordini, de 43 anos, que teve a casa interditada, mas ainda não saiu do imóvel.