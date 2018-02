Promessa vem de 1998

Em 2003, a gestão Marta Suplicy (2001-2004) retomou a discussão, propôs concessão de 15 anos para o serviço, mas teve a proposta barrada pelo Tribunal de Contas do Município. A Zona Azul eletrônica saiu do papel em 2006, com Gilberto Kassab. Um projeto-piloto de pagamento com celular foi instalado nos Jardins, Praça Charles Miller e Largo do Arouche, mas caiu em desuso pela baixa adesão.

A Zona Azul tradicional teve início na cidade em 1975, no centro antigo de São Paulo. Em julho daquele ano, 5 mil vagas já estavam espalhadas por pontos como as Praças da Bandeira e Dom José Gaspar. Atualmente, são 36.170 vagas de Zona Azul espalhadas pela cidade, a maioria delas nas zonas oeste (30%), central (30%) e sul (27%).