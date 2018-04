Promessa patina e não deve sair O Córrego Verde é um pequeno curso d'água de cerca de 5 km que nasce na Pompeia e deságua no Rio Pinheiros, perto da Avenida Eusébio Matoso. Uma das principais reivindicações de moradores dessa região são as obras de drenagem que acabariam com as recorrentes cheias em bairros como Vila Madalena e Pinheiros. Das três intervenções previstas no Plano de Metas da gestão Gilberto Kassab (PSD), porém, nenhuma deverá ficar pronta até o fim do ano.