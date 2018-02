Projetos ''de grife'' para áreas de risco Para reurbanizar locais periféricos e problemáticos como os Córregos Cabuçu de Baixo e Pirajuçara - cujos moradores convivem ano após ano com enchentes e deslizamentos - vão atuar arquitetos "de grife", como Paulo Bruna (autor de projetos como o do novo Esporte Clube Pinheiros e do futuro Teatro da Sociedade de Cultura Artística) e Cláudio Libeskind (autor do novo Sesc Guarulhos). Esse é o resultado de concurso divulgado ontem pela Prefeitura de São Paulo para urbanizar as 22 áreas de maior risco de deslizamento da capital, onde vivem cerca de 73 mil pessoas.