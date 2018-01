Projetos de educação integral ganham Prêmio Itaú-Unicef

Combater a exclusão social e a oferta insuficiente de espaços educativos, esportivos e culturais nas escolas públicas de São Paulo e do Rio, por meio de uma educação integral, é o que faz a Fundação Gol de Letra, grande vencedora do 10.º Prêmio Itaú-Unicef, entregue ontem no Auditório Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

A ONG, criada em 1998 pelo ex-jogador de futebol Raí, ganhou a principal premiação, promovida a cada dois anos pela Fundação Itaú Social e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ela recebeu R$ 225 mil.

Os outros projetos premiados foram: Oficinas do Saber, do Centro de Educação e Evangelização Popular de Florianópolis (SC); Comunidade do Ere - Fazendo Arte com Criatividade, da Associação Eremim Ação Social de Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Humano, de Osasco; Escola de Cidadania preparando os adolescentes para o Futuro, da Associação Obras Sociais da Diocese de Abaetetuba (PA); e o projeto Rede Potiguar de Televisão Educativa e Cultural, de Natal (RN).

Todos foram selecionados porque promovem a educação integral, tornando disponível atividades educativas e culturais fora do horário escolar, mas sem deixar de se articular com o ambiente escolar.

Esse conceito vai muito além do tempo extra de aulas, explica a superintendente da Fundação Itaú Social e especialista em educação integral, Isabel Santana. "Ele envolve a ampliação do espaço para além das escolas, usando a cidade como local de aprendizado", afirma. "Também prevê o aumento de conteúdo, que não é aumento de matéria, mas a melhor integração das disciplinas."

"A educação integral promove a aproximação da escola com o projeto de vida do aluno", afirma a coordenadora do programa de educação do Unicef no Brasil, Maria de Salete Silva.