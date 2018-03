Projeto vizinho ao Teatro Oficina ainda depende de autorizações Cinco anos depois da demolição da Sinagoga Ohel Yaacov, o Grupo Silvio Santos ainda não conseguiu todas as autorizações necessárias para construir dois condomínios residenciais de 28 andares no entorno do Teatro Oficina, na Rua Jaceguai, no Bexiga, centro de São Paulo. A empresa Sisan Empreendimentos, que coordena os planos imobiliários do grupo, ainda espera que os incentivos para a revitalização do centro paulistano ajudem a impulsionar o projeto.