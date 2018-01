Projeto visa a moldar o adensamento urbano na capital Vejo inovações positivas e corajosas na revisão do Plano Diretor porque o projeto é mais consistente no que diz respeito à questão do adensamento urbano, com uma proposta de levar gente para onde já existe transporte e outros serviços. Essa é uma afirmação axiomática, mas nenhuma alternativa foi implementada nesse sentido.