Projeto quer mudar nome do Parque da Aclimação Projetos como o do vereador Carlos Apolinário (DEM) ? que quer mudar o nome do Viaduto Pedroso para Viaduto Pedroso Doutor José Aristodemo Pinotti ? são rotina na Câmara. No mês passado, foi protocolado um, de autoria do vereador Marcelo Aguiar (PSC), que promete causar polêmica. Ele pretende rebatizar o tradicional Parque da Aclimação, no bairro homônimo, para Parque da Aclimação Estevam Hernandes. O homenageado em questão é pai do bispo Estevam Hernandes Filho, fundador da Igreja Renascer em Cristo. No ano passado, o vereador Agnaldo Timóteo tentou mudar o nome do Parque do Ibirapuera para Parque do Ibirapuera Michael Jackson. / E.V.