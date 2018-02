Projeto proíbe venda de bebidas a 100m de escola

O projeto aprovado será apresentado agora à Câmara e terá de tramitar pela Casa. Os deputados vão pedir ao presidente da Casa, Marco Maia (PT-RS), celeridade na tramitação.

A inclusão dos estabelecimentos vizinhos de escolas e faculdades entre os que não podem vender bebida foi feita de última hora. O deputado Jesus Rodrigues (PT-PI) foi quem sugeriu ao relator, Vanderlei Macris (PSDB-SP), a alteração. O tucano reconhece que a proposta é polêmica. "Mas essa polêmica é saudável para o País. As pessoas não têm a dimensão do problema que é o álcool na sociedade. Temos de ter uma evolução como conseguimos no debate sobre o tabaco", afirma Macris.

Incompetência. Para o presidente da Abrasel, porém, faltou diálogo com o setor. "A legislação é feita com muita incompetência. O Brasil precisa superar esse jeito de se fazer leis de forma midiática e oportunista. Estamos falando de empresas, de negócios, e o setor não foi ouvido", queixou-se. "Se eu tenho um bar já estabelecido e uma escola vai ser aberta próxima dele, quem tem de sair? O bar ou a escola? Essa proposta não tem aplicação na realidade."