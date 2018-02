Projeto previa escultura gigante de São Paulo e Museu Bandeirante no Jaraguá A periferia poderia ter um dos maiores museus da capital, dedicado aos bandeirantes. A ideia surgiu em 1940. Foi quando o interventor federal Ademar Pereira de Barros desapropriou a Fazenda Jaraguá, onde estavam os dois pontos mais altos do Município - os Picos do Jaraguá (1.135 metros) e do Papagaio (1.127 m).