Projeto prevê demolição de 671 casas e remoção causa polêmica Para a execução das obras de urbanização do Morro da Providência, na região central do Rio, a Secretaria Municipal de Habitação prevê a retirada de 671 casas da favela. Elas estariam no curso das obras ou em áreas de risco, segundo os estudos da prefeitura. Os moradores, entretanto, questionam a avaliação técnica e acusam a administração de provocar a remoção para beneficiar um projeto turístico na região e a especulação imobiliária.