Projeto prevê ciclovia, bulevar e luminárias

A ciclovia principal - separada da pista dos carros - ficará na Avenida Rio Branco, entre a Ipiranga e a Duque de Caxias - avenida pela qual se estenderá até a Rua Mauá, em direção à Estação da Luz. Para isso, a Rio Branco perderá uma faixa de asfalto de carros de cada lado. O espaço dará lugar também a linhas de árvores com jardins de chuva - um canteiro aberto, dotado de sistema capaz de absorver a água. Redutores de velocidade de carros também serão instalados perto das faixas de travessia, nos cruzamentos com ruas transversais. E uma ciclofaixa pintada no chão se estenderá por outras 14 ruas.

SP antiga. A Rua Vitória inteira deverá ser transformada em um bulevar exclusivo de pedestres e ganhará, assim como trechos de outras sete vias, pavimentação especial, com calçada de granito e piso de paralelepípedo, além de luminárias que lembram a São Paulo antiga.