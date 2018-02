Projeto obriga casas de SP a ter telhado branco

Projeto de lei já aprovado em primeira votação na Câmara Municipal propõe que as novas casas construídas na capital sejam obrigadas a ter o telhado pintado de branco. A medida teria caráter ambiental: o branco absorve menos sol e ajuda a combater as ilhas de calor da cidade. Agora, o texto precisa ser aprovado em segunda votação antes de ser enviado à sanção do prefeito Gilberto Kassab (DEM).

A aprovação ocorreu na quarta-feira passada, em votação simbólica. Para o vereador Antônio Goulart (PMDB), autor do projeto, se toda a cidade adotasse os telhados da cor branca, a temperatura da capital poderia ser até 2°C mais baixa. Ele diz que a votação definitiva do projeto deve ocorrer na próxima semana. O projeto acrescenta um artigo à Lei 11.228, de 1992, que determina as regras para a construção de imóveis na cidade.

A ideia é defendida há cerca de três anos pela Organização Não-Governamental Green Building Council Brasil, que deu subsídios aos dados divulgados pelo parlamentar. O argumento é que os telhados escuros retêm mais luz do Sol e, assim, ficam mais quentes. Como 25% do terreno das cidades corresponde aos telhados, ainda de acordo com a ONG, esse material combateria a formação de ilhas de calor.

Físicos concordam com a iniciativa, mas dizem que outros fatores devem ser analisados. Segundo o professor Claudio Furukawa, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), "o branco reflete todas as cores". "Pode chegar a 5°C, 6°C a diferença de temperatura entre um carro preto (cor que absorve todas as cores) e um carro branco", exemplifica. Segundo ele, outro elemento que tem de ser levado em conta é o material do qual a casa é feita.