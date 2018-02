Projeto foi lançado por Prestes Maia

Os dois prefeitos são reconhecidos historicamente como grandes "tocadores de obras" e foram responsáveis pela construção e modernização das principais avenidas da capital.

A 23 de Maio foi construída como uma via expressa sobre a região que fazia parte do Córrego Itororó. A avenida foi uma das primeiras da capital a ter, em 2010, a velocidade reduzida de 70 km/h para 60 km/h. Também em 2010, a Prefeitura tentou proibir o uso da via por motociclistas, construindo uma faixa exclusiva na Rua Vergueiro, paralela.

O argumento era de que a maior parte dos acidentes envolvia motos. Mas a ideia não teve sequência. Nos anos 1970, o excesso de velocidade e curvas então com geometria desfavorável eram os principais motivos dos acidentes.

O nome da avenida é uma homenagem aos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foram mortos em um episódio que antecedeu a Revolução Constitucionalista de 1932. / WILLIAM CARDOSO