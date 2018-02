Projeto é um reconhecimento ao ''grande arquiteto''

O vigário destacou que a contratação do escritório de Niemeyer é um reconhecimento do trabalho do "grande arquiteto". "Niemeyer é uma expressão reconhecida não só no Brasil, mas mundialmente por seus monumentos", disse. "Essa catedral será uma expressão não só da capital, mas do Estado de Minas."

O ateu Niemeyer demonstrou satisfação com o reconhecimento. "Constato que a Igreja como instituição multicentenária se tenha transformado... E para melhor." Atualmente, em Belo Horizonte, ostenta o título de catedral a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, no centro. A Arquidiocese informou que não daria detalhes do projeto da Catedral Cristo Rei antes do lançamento oficial, no início de julho.