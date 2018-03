Projeto é prometido desde 2011 Prometido desde 2011, o city tour oficial da cidade de São Paulo não tem mais data para sair do papel. O projeto já teve seu trajeto, preço máximo e modelagem econômica definidos, mas questionamentos jurídicos em relação à licitação que havia sido lançada ainda na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) fizeram com que a Secretaria Municipal de Transportes revogasse a concorrência. Agora, na melhor das hipóteses, o serviço só será iniciado no ano que vem.