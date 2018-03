Projeto é prometido desde 1998 Prometido desde 1998, o sistema de Zona Azul Eletrônica nunca saiu do papel na cidade de São Paulo. A última tentativa aconteceu no ano passado, no fim da gestão de Gilberto Kassab (PSD): cinco empresas poderiam começar a testar modelos em diferentes regiões da cidade. A Justiça, porém, barrou os testes. Atualmente, a Prefeitura ainda não definiu um plano para tirar a antiga promessa do papel e não há previsão para que isso aconteça.