Projeto do 'Quarteirão da Saúde' é vitrine de petista em Diadema Formado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (USP) e com pós-graduação em Harvard, José De Filippi Júnior foi prefeito de Diadema durante três mandatos. Tem 55 anos e governou a cidade de 1993 a 1996; de 2000 a 2004 e de 2005 a 2008. Na última vez em que foi prefeito, acumulou o cargo com a Secretaria da Saúde por alguns meses. Em 2007, inaugurou com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva o "Quarteirão da Saúde", que abriga várias especialidades médicas, um Centro de Reabilitação e uma base do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Haddad se encantou com esse projeto. Deputado federal, Filippi foi pesquisador em Harvard, onde estudou políticas públicas.