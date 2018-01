Projeto do Plano Diretor de Kassab será arquivado O projeto de lei que revisa o Plano Diretor da cidade deve ser levado à votação em plenário nas próximas semanas. Mas a inclusão na pauta da proposta formulada pelo então prefeito Gilberto Kassab (PSD), em 2007, não visa a sua aprovação, pelo contrário. Os vereadores da oposição e da base do prefeito Fernando Haddad (PT) devem rejeitar a revisão, abrindo caminho para a apresentação de um novo projeto, já em consonância com as diretrizes do atual governo.