Projeto de VLT de Santos terá rota ampliada

O trecho santista vai ser ampliado em até 4 quilômetros. Na outra ponta, o traçado também vai ser aumentado para chegar até a Praia Grande já na primeira fase. Em Santos, o trajeto do VLT vai chegar até o bairro do Valongo, área do centro histórico que passa por um processo de revitalização. É ali que a Petrobras está construindo um complexo de três torres nas quais vão trabalhar aproximadamente 7 mil pessoas.

Fernandes afirma que a secretaria pretende realizar uma nova pesquisa de origem e destino na Baixada Santista no próximo ano, para atualizar as informações colhidas em 2005. Segundo ele, o VLT será uma "ponte metropolitana". "A ideia é, para deixar isso claro aos municípios, tanto em Mongaguá, quanto Peruíbe e Itanhaém, avançar com ele em característica regional", disse o secretário.