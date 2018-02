Projeto de reforma terá alterações após votação

Aprovado anteontem em primeiro turno no plenário do Senado, o projeto de reforma do Código de Processo Penal (CPP) deve receber do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Ministério de Justiça sugestões de alterações, antes da segunda votação na Casa, ainda sem data. O novo texto do Código eleva para 16 o número de medidas cautelares à disposição dos juízes e diminui os recursos judiciais que facilitam a prescrição dos processos e, por consequência, estimulam a impunidade.