Projeto de reforma não está pronto

Ampliação do Arquivo Histórico Municipal, que vai integrar a Cadopô

A integração do prédio da Casa do Politécnico, conhecido como Cadopô, ao Arquivo Histórico Municipal Washington Luís ainda não tem data para ser concluída. O imóvel foi declarado de utilidade pública em dezembro de 2006. O plano era que tudo ficasse pronto em outubro de 2007.

A Prefeitura, no entanto, só tomou posse do prédio - que é vizinho ao arquivo, no Bom Retiro, região central - em agosto de 2008. Até agora, o projeto para a reforma não está concluído. Prevista para 9 de outubro, a entrega foi adiada por 60 dias.

A Secretaria Municipal de Cultura informa que o prazo para finalizar tudo só será estipulado após entrega do projeto. O valor segue o mesmo cronograma.

Mais espaço. A Cadopô foi construída na década de 50 para abrigar a moradia estudantil e o Grêmio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que funcionava no Edifício Ramos de Azevedo - sede do arquivo. Abandonada há décadas, a Cadopô foi importante reduto do movimento estudantil na ditadura militar entre os anos 60 e 70.

Com a integração, poderá ajudar a resolver o problema de falta de espaço do arquivo para abrigar os cerca de 4,5 milhões de documentos datados de 1555 a 1921. Os nove andares da Cadopô deverão guardar os registros de 1922 em diante, além de áreas técnicas e administrativa. / PAULO SALDAÑA