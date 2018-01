Projeto de novo Plano Diretor só sai em agosto A Secretaria de Desenvolvimento Urbano deve definir nesta semana o calendário de audiências públicas do novo Plano Diretor. O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou que o projeto de lei sobre o assunto só deverá ser entregue em agosto para avaliação dos vereadores na Câmara Municipal. Em visita ao sindicato da habitação (Secovi) na semana passada, o prefeito também destacou a necessidade de "construir um consenso em torno das prioridades (do Plano Diretor) e rumos do desenvolvimento de São Paulo, em um processo de diálogo entre o Executivo, o Legislativo e a sociedade civil".