Projeto de limpeza da cidade de Doria vai começar pela Ponte Estaiada

SÃO PAULO - A primeira ação do Cidade Linda, projeto de zeladoria do prefeito eleito João Doria (PSDB), será na Ponte Estaiada, que liga a Marginal do Pinheiros à Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul da capital, A partir da madrugada do próximo dia 2, uma operação de limpeza será realizada em toda a estrutura da ponte, cujo mastro está pichado. A ação deve durar dez dias e será realizada das 23h às 7h para não interferir no trânsito da região.

Segundo a futura gestão municipal, empresários da região colaboraram com a ação com recursos e solicitando permissão para a realização do serviço.

O trabalho vai incluir a instalação de um sensor na porta da escadaria de acesso ao ponto mais alto da ponte - o mastro de 138 metros foi pichado em junho. Caso a área seja invadida, o equipamento vai acionar a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Há previsão de instalação de câmeras no local.

A iluminação da ponte também será restaurada e estará pronta no dia 5 e deve ser acesa no dia seguinte.

Projeto. As ações do Cidade Linda foram apresentadas por Doria nesta quinta-feira, 29. Serão realizados mutirões de limpeza, inicialmente na região central, totalizando sete até o início de março.

O prefeito eleito prometeu a instalação de câmeras e trocar 135 lixeiras por um modelo com maior capacidade. Doria disse 1.291 agentes vão atuar na operação, que terá 24 ações, como reforma de calçadas, podas de árvores, recolhimento de entulho, pintura de muros, troca de lâmpadas e retirada de cartazes. O programa, segundo o tucano, deve ser custeado pelas empresas já contratadas pela Prefeitura para o serviço, que colocariam funcionários para trabalhar em turnos extras.