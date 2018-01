Projeto de lei previa mudança Em 2000, o deputado federal Alceste Almeida (PMDB-RR) propôs a alteração do nome do crime de pederastia para "ato libidinoso" e remoção da passagem "homossexual ou não". "O real propósito do redator do referido decreto (que estabeleceu o Código Penal Militar) era o de punir criminalmente a prática homossexual", justificou o deputado.