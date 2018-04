Projeto de lei prevê multa de R$ 12 mil para quem depositar lixo nas ruas de SP

SÃO PAULO - A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na última quarta-feira, 19, projeto de lei que altera de R$ 500 para R$ 12 mil o valor da multa para quem for flagrado depositando entulho, terra e resíduos em vias públicas.

Pelo projeto do vereador Domingos Dissei (DEM), o valor da multa deverá ser corrigido anualmente pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por outro índice que vier a substituí-los.

"A conscientização continua sendo o melhor caminho para coibirmos os despejos irregulares de entulho na cidade. Mas, por mais que a Prefeitura limpe, promova mutirões e construa Ecopontos, mesmo assim tem gente que insiste em sujar as ruas. Então vamos mexer no bolso de quem se julga mais esperto do que os outros", disse o parlamentar.

Agora, o projeto de lei aguarda segunda votação na Câmara. Se aprovado, segue para o gabinete do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM).