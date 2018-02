Projeto de lei acaba com independência da Corregedoria Projeto de lei que será votado hoje pela Assembleia Legislativa pode acabar com a independência da Corregedoria da Polícia Civil. Desde 2009, o órgão, por decreto do então governador José Serra (PSDB), deixou a polícia e passou a ser subordinado à Secretaria da Segurança Pública. Com isso, o número de demissões de policiais cresceu 153% em 2010 (223) em comparação com 2008 (88) e o número de inquéritos abertos subiu 14%.