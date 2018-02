Projeto de 2010 não tem previsão A Prefeitura anunciou em setembro de 2010 um plano para revitalizar a antiga região industrial da Mooca, na zona leste da capital, às margens da linha do trem. O objetivo era levar prédios, serviços e comércio para terrenos com galpões vazios. O secretário do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge, chegou a dizer que o plano se tornaria "referência internacional" na recuperação de áreas degradadas. Mais de um ano depois, o projeto não tem previsão para sair do papel.