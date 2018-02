Projeto da Nota Fiscal Paulistana é sancionado O prefeito Gilberto Kassab (sem partido) sancionou o Projeto de Lei 144, que estabelece regras para o Programa Nota Fiscal Paulistana e altera as legislações de impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o ITBI (Imposto sobre transmissão de Bens Imóveis) e o ISS (Imposto Sobre Serviços). Por tratar de vários assuntos, o projeto de lei, aprovado com algumas mudanças pela Câmara Municipal, foi apelidado de "X-Tudo". A sanção do prefeito foi publicada no Diário Oficial da Cidade.