Projeto dá a agente aval para infiltrar-se em site

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou ontem projeto de lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para permitir que policiais se infiltrem em sites na internet. A finalidade é identificar crimes sexuais contra crianças e adolescente e tentar coibir a prática da pedofilia. Apesar de já ser possível a infiltração de policiais na internet, o Poder Judiciário tem rejeitado provas obtidas dessa forma. O projeto, da CPI da Pedofilia, ainda deve ser analisado pelo plenário do Senado.