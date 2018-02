Projeto confuso nos Terminais 1 e 2 de Cumbica decepciona

GUARULHOS - “Parece uma rodoviária”, comenta uma passageira enquanto caminha pelo Terminal 2 do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, em busca de seu portão de embarque. De acordo com pesquisa que a administração do aeroporto passará a divulgar mensalmente, quem usa os Terminais 1 e 2 dá notas mais baixas para Cumbica. Isso porque, além da arquitetura que não condiz com a do Terminal 3 - mais novo, moderno e espaçoso -, os terminais anteriores têm quatro portas de embarque, confundindo os viajantes.

O diretor de Operações da Gru Airport, Miguel Dau, acredita que o projeto inicial do aeroporto impede opiniões mais positivas sobre o local.

“Cumbica foi construído em 1985, sob os conceitos corretos da época, e funcionava como aeroporto de ‘origem e destino’, ou seja, os passageiros que voavam aqui eram de São Paulo e tinham como destino São Paulo. Isso mudou drasticamente ao longo dos anos e Guarulhos virou um dos principais hubs (centros de conexões) internacionais.”

Segundo Dau, os passageiros ainda convivem com padrões do passado. “Estamos em uma transição. A partir do fim de 2016, vamos entregar o aeroporto totalmente montado.”

Até lá, os terminais terão passado por reformas, cujo principal objetivo é melhorar a circulação de pessoas.