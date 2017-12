Projeto amplia punição por infração gravíssima A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou proposta que aumenta diversos tipos de multas de trânsito no País. O valor da multa do motorista que se envolver em um acidente com vítima e não prestar socorro sai dos atuais R$ 957,70 para R$ 1.915,40 - mesmo valor para os casos de racha. O texto ainda será analisado pela Câmara.