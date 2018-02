Projeto ainda vai passar por longo debate social O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), afirmou que o anteprojeto do novo Código Penal passará por longo debate antes de ser votado, após visita de líderes evangélicos e deputados da Frente Parlamentar Evangélica. O aborto legal e a descriminalização do porte de drogas para uso próprio são pontos que preocupam o grupo.