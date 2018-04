Projeto ainda está suspenso pela Prefeitura

Anunciada em novembro de 2007, a construção de um bulevar no quadrilátero boêmio da Vila Madalena, zona oeste, nunca saiu do papel. Além de reformas e mudanças no fluxo de trânsito das ruas Aspicuelta e Wisard, entre a Mourato Coelho e a Harmonia, o projeto previa plantio de árvores e instalação de bancos, lixeiras, floreiras e bicicletários. Do orçamento de R$ 3 milhões, 80% seriam financiados pela Bohemia, da Ambev, e o resto pela Prefeitura.

Semáforos chegaram a ser instalados, mas o poder municipal suspendeu o projeto há um ano, alegando que as obras tiveram repercussão negativa. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse à época que faria pesquisa de opinião no bairro para definir o futuro do bulevar.

O órgão informa que o projeto continua suspenso e não será retomado, "ao menos este ano." Em nota, alega que estudos mostraram que o projeto era "tecnicamente viável, favorecendo, sobremaneira, a fluidez do trânsito". Mas "provocaria impactos em áreas residenciais", o que motivou "associações de moradores, bem como o Ministério Público", a pedir a suspensão. A consulta pública não foi feita.

Presidente da associação de bares do bairro, Flávio Pires diz que não vai desistir. "Vou brigar até o fim. É um absurdo não deixarem fazer um projeto que trará melhorias para o bairro."