Projeto ainda avança com pontas desamarradas Animado com a popularidade alcançada com o Mais Médicos, o governo agora se cerca de cuidados para que a execução do programa não coloque tudo a perder. Encomendado há mais de um ano pela própria presidente Dilma Rousseff, o Mais Médicos ficou por um longo período em ritmo de espera, com várias pontas desamarradas, que tiveram de ser ajustadas às pressas depois das manifestações de junho. Até agora, o calendário apertado e desarranjos no planejamento para recrutamento de profissionais estrangeiros e brasileiros não prejudicaram o governo. A adesão ao programa foi baixa. Dos médicos brasileiros, apenas 47% se apresentaram para o trabalho.