Proibido rir da palhaçada!

Se a proibição de programas que "ridicularizem" candidatos for levada ao pé da letra, francamente, metade do material produzido para o horário reservado à propaganda política não passará pelo crivo da censura imposta aos veículos de radiodifusão.

Só se acrescentarem ao termo da lei um adendo ressalvando que fica garantido ao político em campanha o direito de se expor à vontade ao ridículo, desde que não tenha contratado nenhum humorista para tal.

Mais seguro para preservar a imagem de todos seria proibir logo de vez qualquer tipo de palhaçada na campanha política nas ondas do rádio e da TV. Tirando a bancada dos gaiatos de cena no horário gratuito, melhoram muito as chances de controle sobre o escárnio popular.

Mas nem por decreto pode-se obrigar o eleitor a levar a sério quem não faz a menor questão de sê-lo. Proibindo a piada, só vão conseguir tornar a campanha ainda mais chata do que promete.

Cara nova

Percebe-se que a coisa está mesmo feia quando a boa notícia da semana é o resultado do primeiro transplante total de rosto. Teve gente que não dormiu de

noite!

Ah bom!

Pela reação da sociedade à chamada lei antipalmada - 54% dos brasileiros são radicalmente contra -, muita gente boa por aí não entendeu que o tapa no bumbum só será criminalizado quando aplicado em crianças.

A regra é clara

De um conceituado observador internacional sobre o impasse diplomático que põe em risco a paz na América do Sul: "Precisa ver, de cara, se os guerrilheiros das Farc esperaram abrir a chamada janela de transferência para trocar a Colômbia pela Venezuela!"

Você sabia?

Da série "Quem lê tanta notícia?", rola na internet informação sobre um recall de ração para gatos com problemas renais nos EUA. Juro!

Fenômeno capilar

O déficit externo recorde no semestre quase leva à loucura a cabeleireira de Miriam Leitão no Bom Dia Brasil. Más notícias, como se sabe, dão volume assustador ao penteado da jornalista.

Concorrência acirrada

O vão do Masp e a Oca do Ibirapuera entraram na briga para ser a sede da festa de abertura na Copa de 2014 em SP. A mansão da Hebe e o novo templo do bispo Macedo continuam no páreo.

Agenda positiva

Se você está se sentindo irremediavelmente só, calma! Qualquer hora dessas um recenseador do IBGE baterá à sua porta.

Quem sabe, né?