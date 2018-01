Proibição foi definida às pressas, de última hora

A primeira data para a proibição foi divulgada pelo ex-secretário Alexandre de Moraes. Ele informou que a regra entraria em vigor quando todas as obras na Marginal fossem concluídas - as últimas pontes devem ser entregues em dezembro. Placas indicando a proibição acabaram colocadas, mas ficaram cobertas. A situação mudou com um inquérito para apurar a falta de sinalização. Em 27 de julho, o Ministério Público determinou que todas as placas deveriam ser descobertas, incluindo as que indicavam a proibição das motos. Como prevê a legislação, placa à mostra significa regra em vigor. E assim o prazo de alguns meses virou 20 dias.