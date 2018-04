Proibição de rodeio é parcialmente suspensa

A Justiça de Jaguariúna suspendeu parcialmente ontem liminar expedida na segunda-feira, impedindo a realização de um rodeio marcado para a cidade entre os dias 6 e 15. Por enquanto, a proibição da realização de um dos três maiores eventos country do Estado de São Paulo está mantida. A Justiça suspendeu a determinação de ampla divulgação da não-realização do evento e de devolução dos valores de ingressos já vendidos. A liminar foi requerida pela Promotoria com o objetivo de prevenir eventuais danos à vida e à integridade física dos frequentadores. Na última edição do evento, em 2009, quatro jovens morreram e dezenas ficaram feridos em tumulto. A organização do Jaguariúna Rodeo Festival afirmou que toda a documentação necessária e exigida para a realização do evento em 2010 foi providenciada, como é feito em todos os anos.