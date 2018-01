Proibição de estacionamento de ônibus na Feirinha da Madrugada gera protesto 

SÃO PAULO - Um grupo de comerciantes da Feira da Madrugada, no Brás, no Centro de São Paulo, ocupa todas as faixas da avenida do Estado, sentido Santana, perto da rua São Caetano, nesta segunda-feira, 9.

Cerca de vinte manifestantes reclamam da proibição de ônibus no estacionamento na Feira da Madrugada, no Brás.

Agentes da Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) estão orientando o trânsito na região. O bloqueio começou por volta das 7h20 na avenida do Estado e o congestionamento já reflete a partir da passagem pelo Mercadão.