Progressista, grupo começou em 79 com 11 ex-sacerdotes A primeira reunião do Movimento Nacional das Famílias dos Padres Casados foi realizada em julho de 1979, em Nova Iguaçu (RJ). Participaram do encontro 11 ex-sacerdotes e suas mulheres. A ata daquela reunião inaugural já deixava clara a preocupação central do grupo: continuar sendo útil à sociedade.