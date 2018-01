Programe sua viagem e evite o trânsito no feriado de 1º de maio

Com o feriado de 1º de maio, muitos paulistanos devem aproveitar para viajar para o litoral e o interior de São Paulo. A estimativa é de que 1,5 milhão de veículos devem sair da capital paulista no feriado prolongado do Dia do Trabalho. O motorista deve evitar pegar a estrada entre 14 e 22 horas desta quinta-feira, 30. A recomendação é programar a viagem a partir das 22 horas desta quinta até às 6 horas da sexta-feira, 1º.

Quem vai ao litoral

Ida - a Operação Descida 7x3 começa às 15 horas da quinta-feira, 30. Nessa operação, os veículos que descem seguem para o litoral podem trafegar pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. O retorno para São Paulo é feito pela pista norte da Imigrantes.

O movimento deve ficar intenso a partir das 17 horas da quinta-feira. A partir das 13h de sexta-feira, o sistema volta a operar no esquema normal 5X5, no qual a descida é feita pelas pistas sul e a subida pelas pistas norte das duas rodovias. A Operação Descida 7x3 volta a ser implantada a partir das 8h de sábado e deve se estender até as 11h.

Retorno - já no sábado, das 15h às 24h, o sistema deve entrar na Operação Subida 2X8, com as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta sendo utilizadas para o retorno à capital.

A operação será implantada novamente entre às 12h de domingo e 1h de segunda-feira. Vale destacar que os horários de início e término das operações poderão sofrer alterações em função do volume de tráfego nas rodovias.

Quem vai ao interior

Ida - quem for usar o sistema Anhanguera-Bandeirantes deve evitar o tráfego no sentido interior entre 17h e 20h de quinta-feira, 30, e das 9h às 13h de sexta-feira, 1º. No sistema Castello Branco-Raposo Tavares, o horário de maior movimento deve ser entre 16 e 22 horas desta quinta. Na sexta, o pico deve acontecer entre 8 e 13 horas.

Volta - para voltar à capital, o motorista deve evitar sair entre 16h e 21h de domingo, 3.

Caminhões - no domingo, 3, das 14h às 22h, os caminhões que se destinam à capital pela Rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via Anhanguera, no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A fiscalização terá o apoio da Polícia Militar Rodoviária.