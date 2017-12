Programe-se para esta terça-feira: exposição de Marina Abramovic começa hoje no Sesc

A sérvia Marina Abramovic abre sua exposição, 'Terra Comunal', nesta terça-feira, 10, no Sesc Pompeia, em São Paulo. Figura histórica da arte da performance mundial, a artista propõe uma imersão em sua obra, abrindo espaço para a experimentação. Hoje também tem show no Citibank Hall. O ex-guitarrista da Banda Genesis, Steve Hackett, se apresenta no local a partir das 21h30. Programe-se!

