Programe-se para esta terça: confira mostra sobre a escritora Hilda Hilst no Itaú Cultural

Fica em exibição até o dia 21 de abril no Itaú Cultural, em São Paulo, uma mostra dedicada à escritora Hilda Hilst. Como parte da 22ª edição do programa 'Ocupação', o trabalho destaca as referências artísticas reelaboradas pela escritora e acompanha seu cotidiano através de agendas, desenhos, reflexões e registros de sonhos. Programe-se.

